Город в Калифорнии выделил сотни тысяч долларов на борьбу с канадскими казарками

Прибрежный Фостер-Сити в Калифорнии выделил почти 400 тысяч долларов на программу по изгнанию канадских казарок. Об этом сообщил Washington Post со ссылкой на местного директора парков и зон отдыха Дерека Швейгарта.

В городке с населением около 33 тысяч человек обитают до 400 водоплавающих птиц, которые уже давно создают проблемы. С сентября планируется запуск пилотного проекта стоимостью 390 тысяч долларов: будут использоваться дроны в виде соколов, собаки бордер-колли для имитации хищников и дистанционно управляемые устройства, плавающие в воде.

Попытки справиться с птицами предпринимались и ранее. В 2021 году власти одобрили план уничтожения более сотни казарок, но отказались от него из-за общественного недовольства. После этого пробовали нелетальные меры — устанавливали заборы в парках и использовали метод контроля популяции, при котором развитие эмбриона в яйце прекращается. Однако такие способы оказались малоэффективными.

Ранее биолог рассказал, что антропогенное воздействие поставило под угрозу популяцию дрофы в Крыму.