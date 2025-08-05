Биолог Прокопов рассказал, что антропогенное воздействие поставило под угрозу популяцию дрофы в Крыму

Популяция дрофы и ряда краснокнижных птиц находится под угрозой из-за антропогенного воздействия и климатических колебаний в Крыму. Об этом сообщил биолог Григорий Прокопов в эфире «Радио Крым» .

«Дело в том, что, конечно, антропогенный фактор, он играет ключевую роль. Но когда к воздействию человека еще добавляются какие-то климатические изменения, то, конечно же, это все ситуацию усугубляет», — отмети специалист.

По его словам, интенсивная хозяйственная деятельность людей совместно с резкими изменениями погоды значительно ухудшили условия жизни редких видов птиц в Крыму. В регионе наблюдаются частые смены дождливых сезонов на длительные засухи, усложняя существование животным в степной зоне.

Осушение некогда заболоченных зон дает возможность расширять сельскохозяйственные площади, однако это негативно сказывается на естественной среде обитания редких птиц, таких как дрофа и журавль-красавка. Засуха ведет к деградации земель и уничтожению традиционных ареалов проживания этих видов, добавил Прокопов.