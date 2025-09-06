Город превратился в ад. В Шотландии забили тревогу из-за наркоманов

Daily Mail: Шотландия стала лидером по числу смертей от наркотиков в Европе

Город Глазго погрузился в ад из-за большого числа наркоманов в стране. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Она напомнила, что Шотландия по-прежнему занимает верхнюю строчку рейтинга смертей от наркотиков в Европе. За последний год из-за употребления запрещенных веществ в стране умерли 1017 человек, то есть примерно по три в день.

«Город превратился в ад из-за крэка, фентанила и героина, наркоманам ампутируют конечности. Число смертей стремительно растет, а улицы завалены шприцами», — отметило издание.

Проблема с наркотиками усугубилась в Шотландии после того, как там появились синтетические опиоиды, имитирующие действие героина.

Издание добавило, что для решения проблемы с наркоманией властям необходимо изменить подход к работе правоохранительных органов. По данным газеты, из-за массовых сокращений в полиции стало не хватать сотрудников для регулярного патрулирования центра Глазго.

Ранее британские таможенники нашли в порту партию кокаина на 132 миллиона долларов. Запрещенные вещества прятали под контейнерами на панамском судне.