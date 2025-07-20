Горящий двигатель Boeing 767 попал на видео, но следов огня после посадки не нашли
Самолет Boeing 767 вернулся в аэропорт Лос-Анджелеса из-за пожара в двигателе
Вылетевший в Атланту из Лос-Анджелеса Boeing 767 авиакомпании Delta вернулся в аэропорт вылета из-за пожара в левом двигателе. Об этом сообщила телекомпания ABC 7, опубликовавшая видео с полыхавшим мотором.
В аэропорту заявили, что на борту лайнера находились 226 пассажиров и девять членов экипажа.
В пресс-службе авиакомпании заявили, что самолет успешно приземлился. Там подчеркнули, что прибывшие на место пожарные службы не нашли признаков возгорания. Причиной возвращения борта в компании назвали проблемы с левым двигателем.
Для выяснения обстоятельств происшествия перевозчик назначил проведение расследования. В Delta добавили, что всех пассажиров отправили в рейс на новом самолете.
В начале мая этого года ошибка британского пилота привела к пожару в тормозном отсеке самолета Boeing 777. В ходе расследования выяснилось, что командир воздушного судна перепутал правую и левую сторону пульта управления, что привело к возгоранию тормозов.