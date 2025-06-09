09 июня 2025 17:39 Америке мигрантский кирдык или пока это только мечта? 0 0 0 Фото: Qiu Chen/XinHua / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Калифорния пылает. Десятки тысяч мигрантов и просто лютых, агрессивных бунтарей вооружились и вывалились на улицы, чтобы выразить самое решительное и деятельное возмущение антимигрантским инициативам президента США Дональда Трампа. Высказалась даже лидер Мексики Клаудиа Шейнбаум, заявившая, что соотечественникам надо мобилизоваться. В общем, Америка вновь в огне и вот-вот падет. Ладно, рухнет хотя бы доллар. Или все-таки нет?

Согласитесь, все это слишком напоминает сюжет фильма. Причем ясно какого. В прошлом году на экраны вышло великолепное, на мой взгляд, кино Алекса Гарленда «Падение империи» с Кирстен Данст в главной роли. Она прекрасно играет журналистку, выеденную работой. Но все обратили внимание на другое: в охваченной огнем Америке развернулась настоящая гражданская война (в оригинале кино так и называется: Civil War). Президент США слишком напуган. Он что-то мямлит в неубедительном обращении к нации. Лидер государства из кино Гарленда очень напоминает Дональда Трампа из реальной жизни. Тут, впрочем, не стоит забывать, что и сам Трамп — персонаж весьма и весьма кинематографичный. На Вашингтон идут объединенные силы Запада. Прут они из штатов Техас и (внимание!) Калифорния.

Жизнь только подражает искусству? Может быть, может быть. Кадры из Лос-Анджелеса действительно очень похожи на те, которые зрители видели в Civil War.

Но ведь и совсем недавно тоже было нечто идентичное. Вспомним, как сторонники Трампа врывались в Капитолий. Там еще был легендарный бунтарь-варвар. Также то, как бесчинствовали представители Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны») на американских улицах. Жгли, крушили, грабили. И даже убивали.

Фото: Stephen Zenner/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Тогда, кстати, российское телевидение блестяще отработало по происходящему. Помните, да? Заканчивается великое кино «Брат 2», звучит «Гудбай, Америка!» «Наутилуса» — и под эту песню демонстрируются погромы BLM. Сильно! Из первой же части «Брата» известна культовая фраза Данилы Багрова: «Скоро вашей Америке кирдык!» Ох, в какой восторг она неизменно приводит зрителя! Вот и в эти дни многочисленные эксперты и аналитики вещают о том, как падут под мигрантскими ударами Штаты. А что? В конце концов и Рим уничтожили варвары. Но, боюсь, пока рановато.

Уличные беспорядки для США не редкость. Люди выпускают пар, самых рьяных пристреливают или репрессируют.

Это часть большого движения, в котором сложно ждать существенных изменений. Конституция, как и государственный строй, в этой стране неизменны. Значит, система устойчива, потому что состоит из огромного числа противовесов и балансиров.

Фото: www.globallookpress.com

Так что не кирдык. Пока что. И Дональд Трамп, в отличие от президента из фильма «Падение империи», останется жив. Однако покачать систему можно и нужно. Более того, обязательно. Ведь жизнь, особенно в Штатах, становится слишком кинематографичной. Сюжеты привычны, но не несут корневых перемен. Однако кровь здесь реальна. Но, чтобы изменить суть, строй, сущность — тут надо нечто большее, то, что трансформирует жизнь в реальном времени и реальными методами. Например, поддержка бунтовщиков извне. Вот это будет сюжет!