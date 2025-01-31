Google запретили дальнейшие суды в Калифорнии по искам из России

Московский арбитражный суд удовлетворил иск ООО «Гугл» и запретил Google Ireland Limited продолжать разбирательства в Калифорнии. Источник сообщил «Ведомостям» , что фактически это позволило российскому суду защитить свою компетенцию.

Ирландское подразделение Google 24 января обратилось в калифорнийский суд с требованием запретить его конкурсному управляющему и представителям участвовать в деле ООО «Гугл», которое рассматривают в столице России.

В США вынесли постановление о предварительных временных ограничениях, направленных на запрет Арбитражному суду Москвы изучать дело, которое находится в его компетенции. Московский суд в ответ запретил компании продолжать суды в Калифорнии.

Партнер юридической фирмы Art de Lex Артур Зурабян отметил, что другой исход был бы странным. Он также заявил о странностях в деле, среди которых — гигантские суммы неустоек. По словам юриста, сумма требований российских телеканалов к Google на фоне блокировки YouTube-аккаунтов к середине января 2025 года составила 1,8 дуодециллиона рублей, что превышает мировой ВВП.

Источники ранее сообщили, что размер штрафа из-за просрочек его выплаты растет каждый день.