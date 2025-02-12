Google удалил из календаря месяц Pride и Black History Month

Корпорация Google удалила из онлайн-календаря месяц Pride* и Black History Month. Об этом сообщил CBS News .

Месяц Pride* — это время, посвященное ЛГБТ*, Black History Month — месяц афроамериканской истории. Раньше эти события были отмечены в календаре Google, но теперь они там не отображаются. Кроме того, из расписания пропали и другие неофициальные культурные мероприятия.

В Google заявили, что еще в прошлом году оставили в календаре только официальные праздники. До этого все праздничные пометки добавляли вручную несколько лет, и это оказалось неустойчивым решением.

«Поэтому в середине 2024 года мы вернулись к показу только государственных праздников и национальных торжеств <…> по всему миру, позволив пользователям вручную добавлять другие важные моменты», — заявили в компании.

При этом корпорация не предоставила весь список мероприятий, которые добавила до изменений.

Ранее американский лидер Дональд Трамп потребовал извинений от священнослужительницы, призвавшей уважать мигрантов и геев*. По мнению республиканца, женщина была грубой.

*ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.