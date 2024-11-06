Предсказание о победителе выборов в США нашли фанаты «Симпсонов»

Создатели культового мультсериала «Симпсоны» не раз удивляли своих поклонников сценариями, которые становились реальностью спустя много лет. На этот раз вирусным оказался ролик, убеждающий фанатов, что на президентских выборах в США может победить Камала Харрис, сообщил телеканал Euronews .

В Сети разошелся мем, сравнивающий образ Харрис на инаугурации президента США Джо Байдена в 2021 году с Лизой Симпсон. Это был эпизод сериала, где она стала первой женщиной, возглавившей страну после завершения президентства Дональда Трампа.

«Как вы знаете, мы унаследовали от президента Трампа довольно большой бюджетный дефицит», — заявила героиня ситкома, находясь в Овальном кабинете.

Эпизод стал вирусным не только потому, что Харрис на тот момент стала первой женщиной, занявшей пост вице-президента, но и благодаря очень похожему фиолетовому костюму с жемчужным ожерельем.

И вот он снова у всех на слуху, так как Трамп объявил, что будет участвовать в выборах в 2024 году. Именно это и предсказывали в «Симпсонах».

В начале года фанаты сериала нашли пророческий эпизод, где говорилось о независимом Техасе.