Голый труп россиянина нашли на вилле в Таиланде
Shot: тело россиянина на вилле в Пхукете нашли через пять дней после смерти
Обнаженный труп 57-летнего россиянина по имени Сергей обнаружили полицейские Таиланда на арендованной на два года вилле в Пхукете. Об этом со ссылкой на источники сообщил Telegram-канал Shot.
Экспертиза показала, что причиной смерти стала остановка сердца, которая произошла за пять дней до обнаружения тела.
Криминалисты не обнаружили следов взлома жилья и признаков насилия на трупе.
Владелица виллы заявила, что арендовавший дом иностранец приехал в Таиланд один и говорил, что у него нет родственников.
На минувшей неделе полиция тайской провинции Чонбури начала проверку после обнаружения в водохранилище плавающего чемодана с трупом женщины. Неизвестный убийца нагрузил багаж гантелями, чтобы придать ему вес. Экспертиза останков показала, что с погибшей расправились около пяти дней назад.