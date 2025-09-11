Голый труп россиянина нашли на вилле в Таиланде

Shot: тело россиянина на вилле в Пхукете нашли через пять дней после смерти

Обнаженный труп 57-летнего россиянина по имени Сергей обнаружили полицейские Таиланда на арендованной на два года вилле в Пхукете. Об этом со ссылкой на источники сообщил Telegram-канал Shot .

Экспертиза показала, что причиной смерти стала остановка сердца, которая произошла за пять дней до обнаружения тела.

Криминалисты не обнаружили следов взлома жилья и признаков насилия на трупе.

Владелица виллы заявила, что арендовавший дом иностранец приехал в Таиланд один и говорил, что у него нет родственников.

