«Голосуют за врага». Трампу не понравился низкий уровень поддержки от американских евреев

NYT: Трамп потребовал от американских евреев проголосовать за него на выборах

Дональд Трамп заявил, что евреи, проживающие в США, могут оказать значительное влияние на его возможное поражение на президентских выборах в США. Об этом сообщила газета The New York Times .

«Несмотря на все, что я сделал для Израиля, я получил лишь 24% голосов американских евреев», — заявил он на предвыборном мероприятии, посвященном осуждению антисемитизма.

Бывший президент добавил, что члены Демократической партии критикуют американских евреев, в то время как те продолжают «голосовать за врага». По его словам, Республиканская партия должна получить 100% голосов от евреев из Штатов благодаря проводимой политике в отношении Израиля, иначе эта страна будет «стерта с лица Земли».

Трамп заявил, что у него может состояться встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе.