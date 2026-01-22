Голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен проведут 22 января

Главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен грозит вотум недоверия. Голосование по этому вопросу пройдет в Страсбурге 22 января, сообщило РИА «Новости» .

Вотум инициировали представители фракции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Патриоты Европы». Четвертое по счету голосование состоится на пленарной сессии ЕП примерно в 12:00 (14:00 по московскому времени).

По словам представителя Еврокомиссии Арианы Подесты, сама фон дер Ляйен на заседание не придет. Вместо себя она, предположительно, направит еврокомиссара Мароша Шефчовича.

Ранее председатель ЕК признала, что Евросоюз не является идеальной структурой. Она напомнила, что объединение возникло в результате конфликта, однако оно основывается на важных принципах.

По ее словам, ЕС «является обещанием» того, что сотрудничество берет верх над конфронтацией, а право — над силой. Также фон дер Ляйен добавила, что это касается и ситуации вокруг Гренландии, которую хотят присоединить к себе США.