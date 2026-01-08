Евросоюз не является идеальной структурой, он возник на почве конфликта. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чьи слова привело РИА «Новости».

«Европейский союз сам родился из конфликта. Наш Союз не идеален, но он является обещанием: обещанием того, что сотрудничество берет верх над конфронтацией, а право — над силой», — сказала она.

Эти принципы применимы не только к ЕС, но и к Гренландии подчеркнула фон дер Ляйен.

Западные СМИ сообщили, что европейские лидера разрабатывают план ЕС по сдерживанию Соединенных Штатов на случай нападения на Гренландию и усиления присутствия НАТО вблизи острова.