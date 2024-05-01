Голосование о вотуме недоверия правительству прошло в Шотландии | 360°

Мир 01 мая 2024, 18:48 Голосование о вотуме недоверия правительству прошло в Шотландии Reuters: правительство Шотландии пережило вотум недоверия Freepik

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Вотум недоверия правительству Шотландии отклонили. Об этом сообщило агентство Reuters.

За высказались 58 депутатов, против — 70.

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«Как следствие, предложение отклоняется», — заявила председатель парламента Элисон Джонстоу.

Ранее лидер Шотландской национальной партии и первый министр страны Хамза Юсаф объявил об отставке. Он решил покинуть пост, не дожидаясь голосования по вотуму недоверия. Он будет исполнять обязанности первого министра до выбора преемника.

Этнического пакистанца Юсафа избрали лидером Шотландской национальной партии в марте 2023 года. Его кандидатуру поддержали 52,1% участников голосования.