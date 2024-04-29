Первый министр Шотландии решил уйти в отставку | 360°

Мир 29 апреля 2024, 15:05 Первый министр Шотландии решил уйти в отставку Первый министр Шотландии Юсаф объявил об отставке, не дожидаясь вотума недоверия Elliott Franks/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Лидер Шотландской национальной партии (ШНП), первый министр страны Хамза Юсаф объявил об отставке. Он решил покинуть пост, не дожидаясь вотума недоверия, следует из трансляции Sky News.

«Я сообщил национальному секретарю ШНП о своем намерении уйти с поста лидера партии и попросил ее провести голосование по лидерству в партии как можно раньше», — подчеркнул Юсаф.

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Он будет исполнять обязанности первого министра до выбора преемника.

Изначально политик сообщал, что не собирается уходить в отставку. Но затем решил, что может не пережить предстоящий вотум недоверия. Министр также не исключил проведения досрочных выборов в парламент.

Этнического пакистанца Юсафа избрали лидером Шотландской национальной партии в марте 2023 года. Его кандидатуру поддержали 52,1% участников голосования.