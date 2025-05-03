«Голос Америки» скоро восстановит вещание

Радиокомпания «Голос Америки»* может снова начать работать уже на следующей неделе. Об этом сообщила газета The Washington Post .

Минюст США подтвердил, что сотрудники начнут «поэтапное возвращение» в офис.

О перезапуске радиостанции также заявил бывший журналист украинского отделения «Голоса Америки»* Остап Ярыш. Он отметил, что сотрудникам дали доступ к внутренним сетям, а руководство глобальных медиа призвало ждать указаний.

Весной работники радиостанции подали в суд на членов администрации президента Дональда Трампа. Чиновников обвинили в незаконном закрытии СМИ, сообщил RT.

Ранее глава американского Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск предложил закрыть «Голоса Америки»*. По его словам, это радио никто не слушает.