«Голос Америки» скоро восстановит вещание
WP: «Голос Америки» возобновит работу на следующей неделе
Радиокомпания «Голос Америки»* может снова начать работать уже на следующей неделе. Об этом сообщила газета The Washington Post.
Минюст США подтвердил, что сотрудники начнут «поэтапное возвращение» в офис.
О перезапуске радиостанции также заявил бывший журналист украинского отделения «Голоса Америки»* Остап Ярыш. Он отметил, что сотрудникам дали доступ к внутренним сетям, а руководство глобальных медиа призвало ждать указаний.
Весной работники радиостанции подали в суд на членов администрации президента Дональда Трампа. Чиновников обвинили в незаконном закрытии СМИ, сообщил RT.
Ранее глава американского Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск предложил закрыть «Голоса Америки»*. По его словам, это радио никто не слушает.
* признана в России иноагентом