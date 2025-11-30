Голодная смерть угрожает почти двум миллионам жителей сектора Газа

Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков заявил в интервью РИА «Новости» , что тяжелые продовольственные кризисы сейчас наблюдаются в Палестине (сектор Газа), Судане, Южном Судане, Гаити и Мали. В этих странах население уже столкнулось с голодом либо находится на грани катастрофического уровня продовольственной нестабильности.

В секторе Газа, продолжил Кобяков, около двух миллионов человек находятся под угрозой голодной смерти. Он напомнил, что по данным палестинской статистической службы, население сектора в прошлом году составляло около 2,13 миллиона человек.

