Политолог Ципис заявил, что премьер Израиля Нетаньяху намерен помешать мирному процессу в регионе

Израильский политолог Саймон Ципис в беседе с ИА НСН заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен помешать мирному процессу в регионе, поскольку давно находится в ссоре с американским лидером Дональдом Трампом и действует против его интересов.

Как сообщил политолог, Нетаньяху отдал распоряжение незамедлительно провести масштабные бомбардировки сектора Газа. Этот приказ последовал вскоре после атаки боевиков ХАМАС на военнослужащих Израиля, о которой ранее сообщило армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

Политолог подчеркнул, что такие шаги Нетаньяху объясняются продолжающимся противостоянием с американскими властями. По мнению Циписа, открыто этот конфликт начался после авиаударов Израиля по Катару, когда президент Трамп объявил, что берет защиту Катара под свою ответственность. Отказавшись соблюдать соглашение о прекращении огня, Нетаньяху нанес ущерб репутации Трампа, стремясь разрушить его дипломатические усилия. Политолог также обратил внимание на стремление Нетаньяху переждать срок полномочий действующего американского лидера.