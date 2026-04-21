«Голод и цепи». Вернувшийся из Мали геолог рассказал, что пережил в плену

Освобожденный из плена в Мали Юров: боевики полгода по ночам держали нас в цепях

Освобожденный из плена в Мали геологоразведчик Юрий Юров признался, что боевики держали его с коллегой Олегом Гретом в цепях по ночам. Об этом он рассказал журналистам, сообщило РИА «Новости» .

«По-разному относились, и хорошо, и плохо, и тяжело было. Голод и цепи, было такое где-то полгода», — рассказал он.

Юров добавил, что работал вместе с коллегой на российскую компанию, их охраняли местные военные, которые разбежались во время нападения боевиков. Геологи попали в плен. Боевики вели переговоры то ли через компанию, то ли по правительственному каналу, но точнее ему неизвестно.

По его словам, их с коллегой несколько месяцев перевозили с места на место. Было сложно. В одном месте они с Гретом сидели под открытым небом при жаре в +50 градусов, а однажды попали в лагерь с тремя гражданами Китая, где получали одну порцию еды на день на всех. Не было проблем только с питьевой водой.

Ранее Минобороны России сообщило, что подразделение «Африканского корпуса» освободило российских геологов, захваченных летом 2024 года боевиками группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», связанной с «Аль-Каидой»*.

*«Аль-Каида» — запрещенная в России международная исламистская террористическая организация.