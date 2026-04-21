«Африканский корпус» освободил российских геологов из двухлетнего плена в Мали

В Мали сотрудников российской геологоразведочной компании, захваченных в Нигере в июле 2024 года, освободил «Африканский корпус». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Военизированному подразделению удалось спасти россиянина Олега Грете 1962 года рождения и украинца Юрия Юрова 1970 года рождения. Геологов удерживала террористическая группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», связанная с «Аль-Каидой»*.

В госпитале «Африканского корпуса» медики осмотрели освобожденных. У обоих нашли многочисленные заболевания и сильное физическое истощение.

«Освобожденные военнослужащими российского „Африканского корпуса“ заложники будут доставлены самолетом военно-транспортной авиации ВС РФ в Москву для прохождения лечения и реабилитации», — заявили в ведомстве.

«Африканский корпус» — подразделение Минобороны России, которое выполняет боевые задачи в странах Африки. Его создали взамен ЧВК «Вагнер», чьи бойцы погибли там от рук террористов в 2024 году.

*«Аль-Каида» — запрещенная в России международная исламистская террористическая организация.