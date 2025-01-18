Голливудских погорельцев позвали в Россию работать на «Ленфильме»

В интернете завирусился ролик под названием Ben Affleck welcome to Russia. Авторы призвали голливудских звезд, потерявших дома при пожаре в Калифорнии, перебраться в Россию и устроиться работать в «Ленфильм». Его опубликовало издание «Сигнал» .

«Если вы голливудская знаменитость и потеряли свой дом, это сообщение для вас. Киностудия „Ленфильм“ ищет таланты! Вы получите достойную работу и, возможно, сможете полететь в космос», — заявил автор видео.

Переселенец получит также дом с гектаром земли под Сестрорецком, дешевые по сравнению с американскими коммунальные услуги, отдых на природе и общение с единомышленниками. В конце авторы предложили зрителям перейти на сайт компании, которая поможет организовать иммиграцию.

Природный пожар в Калифорнии охватил элитные районы с домами знаменитостей. Своих особняков лишились Мел Гибсон, Адам Броди, Бен Аффлек и другие.