Голливудская звезда умерла в 36 лет

Американская актриса Хайден Панеттьери умерла на 37-м году жизни. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на ее окружение.

«С глубокой печалью сообщаем об уходе из жизни Хайден. Она была невероятной силой и светом, приносившим радость и неизмеримую любовь тем, кто знал ее, а также миллионам тех, кто видел ее с экрана», — отметили представители актрисы.

Причину смерти журналисты не привели. Панеттьери известна по работе в сериалах «Герои» и «Нэшвилл», а также ролям в фильмах «Крик 6», «Оно. Ночной кошмар».

Ранее актриса встречалась с бывшим чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Владимиром Кличко, у пары в 2014 году родилась дочь Кайя-Евдокия Кличко.

Днем ранее стало известно о смерти британского актера Ника Джозефа, который известен участием в фильме о Джеймсе Бонде и кинофраншизе «Звездные войны».