«Голландский шаг» Boeing начали расследовать в США

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В Соединенных Штатах начали расследование в связи с редким колебанием самолета, которое называют «голландским шагом». С ним столкнулся пассажирский рейс из Феникса в Окленд — пострадавших не было, но раньше подобные случаи приводили к катастрофам, отметили в отчете Федерального управления гражданской авиации США.

Все произошло 25 мая на высоте около 10 километров. В самолете находилось 175 пассажиров и шесть членов экипажа. После эффекта «голландского шага» (сложное колебание самолета по курсу и по крену, получившее название из-за схожести с движениями голландских фигуристов) экипаж смог вернуть управление воздушным судном. Оно успешно приземлилось в Окленде. Позже оказалось, что причиной такого явления послужило повреждение резервного блока управления питанием.

В 1985 году в результате «голландского шага» разбился рейс Japan Air, жертвами стали 520 человек

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