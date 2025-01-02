Годовой запас текилы скопился в Мексике из-за отсутствия спроса

Производители текилы в Мексике столкнулись с падением покупательского спроса, что привело к ее перепроизводству. На складах уже скопилось около 500 миллионов литров крепкого напитка, сообщило издание Financial Times .

Этот объем сопоставим с годовым объемом производства текилы в стране.

«Производится гораздо больше нового алкоголя, чем продается, и запасы начинают накапливаться», — отметил аналитик Тревор Стирлинг.

Он спрогнозировал, что 2025 год окажется очень нестабильным для отрасли. Несмотря на то, что в Мексике запустили новые мощности по производству текилы.

Во-первых, местные жители перестали ее покупать из-за роста цен и окончания пандемии коронавируса.

Во-вторых, новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал ввести экспортные пошлины на товары из Мексики и Канады. До этого текила была популярной среди американцев в течение 10 лет, в последнее время спрос на нее снизился в ответ на повышение цен.

Кроме того, текила может храниться три года, а потом становится непригодна к употреблению.

Ранее россиян предупредили о повышении цен на безалкогольные напитки с начала 2025 года.