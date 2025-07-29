Годовалый индус разорвал пополам кобру: как это стало возможно

В Индии годовалый мальчик во время игры загрыз 60-сантиметровую кобру, которая заползла в дом. Подробности случившегося опубликовала Hindustan Times .

ЧП произошло в штате Бихар в Западном Шампаране. Мальчик играл у себя дома, когда к нему подползла кобра. Приняв ее за игрушку, ребенок укусил ее, разорвав пополам. Рептилия скончалась, мальчик потерял сознание.

По информации газеты, мальчика увезли в больницу, но признаков яда в организме не обнаружили. Ребенка оставили в больнице на обследование и лечение, но его жизни ничего не угрожает.

В газете отметили, что в последнее время змеи стали часто покидать места обитания и заползать в жилища людей. Причина в сильных дождях и незапланированном строительстве, отметили местные специалисты по дикой природе.

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