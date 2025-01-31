«Год или больше». В США оценили срок расследования авиакатастрофы над Вашингтоном

Нацсовет по безопасности США: на расследование авиакатастрофы уйдет минимум год

Выяснение причин столкновения самолета и вертолета в небе над Вашингтоном может занять много времени. Об этом сообщил телеканалу ABC представитель Национального совета США по безопасности Тодд Инман.

«Нам понадобится год, если не больше, чтобы мы пришли к окончательной возможной причине», — заявил он.

При этом предварительный отчет планируют опубликовать в течение месяца. Удалось найти оба черных ящика разбившегося лайнера, уже началась их расшифровка.

Заслуженный летчик России Юрий Сытник в эфире 360.ru заявил, что к авиакатастрофе могли привести неправильные действия диспетчера и пилота вертолета. По его мнению, ошибку допустили те, кто составлял полетную схему и не учел точку пересечения вертолета с идущим на посадку самолетом.