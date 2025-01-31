Ошибка составлявших схему полета? Кто виноват в авиакатастрофе над Вашингтоном

Летчик Сытник обвинил диспетчера и пилота вертолета в авиакатастрофе в США

К авиакатастрофе в США могли привести неправильные действия экипажа вертолета и диспетчера аэропорта Вашингтона. Об этом на стриме с ведущей 360.ru Анастасией Букреевой заявил заслуженный летчик России Юрий Сытник.

По его мнению, экипаж самолета снижался достаточно грубо и не мог даже предположить, что кто-то помешает ему на предпосадочной прямой и пересечет курс. Также Сытник отметил, что военный вертолет двигался неправильно.

«Если эти вертолеты там постоянно летали на высоте 100 метров, и именно в этой точке самолет находился на той же высоте — это уже ошибка тех, кто составлял схему», — подчеркнул он.

Кроме того, добавил Сытник, ошибку допустил диспетчер, не запретивший вертолету пересечение створа полосы в момент посадки самолета.

Министр транспорта США Шон Даффи на брифинге заявил, что катастрофу можно было предотвратить и никакого сбоя связи между воздушными судами не было.