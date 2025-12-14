Евросоюз находится в упадке, потому что решение принимают такие люди, как глава евродипломатии Кая Каллас. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works рассказал геополитический аналитик Пепе Эскобар.

«За внешнюю политику ЕС отвечает сумасшедшая эстонка. <…> Знаете, ее глупость зашкаливает. И, конечно, в Брюсселе есть люди, которые говорят, что эта женщина нелепа, но ее никак не уволят», — заявил Эскобар.

За падение авторитета Европы на мировой арене отвечают именно такие люди, и европейцам нужно это понять, а потом начать что-то менять. Подать примет может Венгрия, Словакия может последовать, отметил аналитик.

Недавно Кая Каллас заявила, что за последние 100 лет Россия «напала более чем на 19 стран», тогда как «ни одна из них не нападала на Россию». Мария Захарова назвала главу евродипломатии «врунгильдой» и предложила «вызвать санитаров».