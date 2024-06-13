Многие страны отказались от участия в мирном саммите по Украине в Швейцарии из-за утраты доверия к президенту Владимиру Зеленскому. Об этом рассказал британский аналитик Александр Меркурис в блоге на YouTube.

Эксперт допустил, что конференция была попыткой укрепить позиции украинского лидера после провального контрнаступления летом 2023 года и его решения отменить выборы. Однако сейчас ситуация на Украине ухудшается, и позиция Зеленского вызывает вопросы. Поэтому все больше стран решают, что им следует держаться в стороне.

«Эта конференция с самого начала была глупой идеей, она обречена на провал», — подчеркнул Меркурис.

От участия в конференции по Украине отказался генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он заявил, что на дни мероприятия у него уже были планы. При этом Гутерриш не уточнил, какие именно.