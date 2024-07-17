Пытавшихся сорвать выступление Лаврова в ООН активистов вывели из зала

Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН попытались сорвать произраильские активисты. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В начале выступления главы российского внешнеполитического ведомства с предназначенных для журналистов мест встали три человека, которые развернули плакаты и стали выкрикивать лозунги в поддержку Израиля и требования об освобождении заложников.

Лавров отреагировал на выкрики из зала. Он признался, что не может разобрать ни слова из-за поднятого активистами шума.

«Кто-нибудь один скажите ясно, что вы хотите», — призвал министр.

Но в этот момент к участникам акции подошли охранники и потребовали от них покинуть зал. Протестующие не стали возражать.

Лавров на правах председателя проводит заседание руководителей внешнеполитических ведомств стран — участниц Совета Безопасности ООН. Главной темой в повестке стала ситуация вокруг сектора Газа.

В ходе своего выступления глава российского МИД заявил, что источником насилия, охватившего регион, стала многолетняя политика США, которые пока не готовы исправлять собственные ошибки. Лавров напомнил, что на все предложения Совета Безопасности ООН о взаимном прекращении огня американские дипломаты накладывали вето.