Пользователи «Дзена» столкнулись с перебоями в работе

Сервис «Дзен» полностью восстановил работу, разделы с новостями вернулись на его главную страницу. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель сервиса.
«„Дзен“ работает в штатном режиме, все разделы доступны пользователям», — отметил он.
Сбои в работе сервиса фиксировались с утра. Разделы с топ-новостями перестали отображаться как в мобильной, так и в компьютерной версии сайта. В пресс-службе «Дзена» подтвердили технические проблемы.
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