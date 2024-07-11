Пользователи «Дзена» столкнулись с перебоями в работе

Сервис «Дзен» полностью восстановил работу, разделы с новостями вернулись на его главную страницу. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель сервиса.

«„Дзен“ работает в штатном режиме, все разделы доступны пользователям», — отметил он.

Сбои в работе сервиса фиксировались с утра. Разделы с топ-новостями перестали отображаться как в мобильной, так и в компьютерной версии сайта. В пресс-службе «Дзена» подтвердили технические проблемы.

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