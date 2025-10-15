Ирландский журналист Чей Боуз обвинил генерального секретаря НАТО Марка Рютте в сознательном искажении фактов о «российской угрозе». Свое мнение репортер высказал в Х .

Журналист обратил внимание на выступление Рютте в Любляне. Тот заявил, что военные самолеты России не угроза для НАТО, так как этот блок очень силен.

Боуз счел, что Рютте противоречит сам себе, когда утверждает, что российские самолеты не представляют опасности для альянса. Ведь при этом он продолжает говорить о «необходимости защиты от вторжения».

Журналист отметил, что подобные заявления создают искусственное ощущение паники и служат инструментом пропаганды.