Главы ШОС подписали документ об утверждении антинаркотической стратегии до 2029 года

Главы ШОС в Астане утвердили антинаркотическую стратегию до 2029 года

Фото: РИА «Новости»

Страны-участники Шанхайской организации сотрудничества на совете в Астане подписали документ, который утверждает антинаркотическую стратегию до 2029 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

Национальный координатор ШОС от Таджикистана Ахмад Саидмуродзода уточнил, что  в Душанбе появится Антинаркотический центр при содействии ШОС.

«В Астане достигли окончательную договоренность о создании в городе Душанбе в Антинаркотического центра ШОС качестве самостоятельного органа», — сказал он.

По словам Саидмуродзоды, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон в своем заявлении подчеркивал, что страна создаст необходимые условия для эффективной работы этой структуры.

«Главы государств — членов ШОС одобрили предложения о совершенствовании деятельности организации. Это также подразумевает разработку и подписание участниками ШОС международного договор, который регулирует структуру, полномочия, задачи и цели Антинаркотического центра ШОС», — добавил нацкоординатор.

Ранее главы ШОС подписали договор о совместной борьбе с терроризмом.

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