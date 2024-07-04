Главы ШОС подписали документ об утверждении антинаркотической стратегии до 2029 года

Главы ШОС в Астане утвердили антинаркотическую стратегию до 2029 года

Страны-участники Шанхайской организации сотрудничества на совете в Астане подписали документ, который утверждает антинаркотическую стратегию до 2029 года. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Национальный координатор ШОС от Таджикистана Ахмад Саидмуродзода уточнил, что в Душанбе появится Антинаркотический центр при содействии ШОС.

«В Астане достигли окончательную договоренность о создании в городе Душанбе в Антинаркотического центра ШОС качестве самостоятельного органа», — сказал он.

По словам Саидмуродзоды, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон в своем заявлении подчеркивал, что страна создаст необходимые условия для эффективной работы этой структуры.

«Главы государств — членов ШОС одобрили предложения о совершенствовании деятельности организации. Это также подразумевает разработку и подписание участниками ШОС международного договор, который регулирует структуру, полномочия, задачи и цели Антинаркотического центра ШОС», — добавил нацкоординатор.

Ранее главы ШОС подписали договор о совместной борьбе с терроризмом.