Турпоток из России на курорты Турции вырастет на 10%

АТОР: летом 2025 года поток туристов из России в Турцию вырастет на 10%

Летом 2025 года на турецких курортах ожидается рост количества российских туристов. Об этом РИА «Новости» сообщила глава Ассоциация туроператоров России Майя Ломидзе.

«Если говорить о Турции как о морском направлении, то мы ожидаем плюс 10% этим летом к прошлому сезону. Сами турки ожидают плюс 15%», — сказала она.

За лето прошлого года россияне совершили около 2,75 миллиона путешествий в Турцию, что на 7,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

Ранее стало известно, что российские карты снова заработали в Турции. Клиенты банков ВТБ, Сбер и МТС-банк получат возможность расплачиваться с помощью QR-кодов. Процесс оплаты будет таким же, как в системе СБП. Сумма покупки будет списываться со счета в рублях и автоматически конвертироваться в лиры.