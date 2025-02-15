Главы МИД России и США поговорили по телефону

Главы МИД России и США Сергей Лавров и Марко Рубил провели телефонный разговор, причем инициатива исходила от Вашингтона. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

«В развитие телефонного разговора президентов России и США [Владимира Путина и Дональда Трампа] 12 февраля главы внешнеполитических ведомств условились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях», — уточнили в МИД страны.

Это будет сделано с целью снятия односторонних барьеров, унаследованных от администрации экс-президента США Джо Байдена, чтобы обеспечить взаимовыгодное торговое, экономическое и инвестиционное сотрудничество между странами.

Ранее Путин и Трамп в ходе телефонного разговора обсудили урегулирование украинского кризиса, а также договорились продолжить личные контакты. В частности, лидеры могут встретиться в Саудовской Аравии в конце февраля.