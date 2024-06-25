Главу Винницкой ОВА уволили после скандала на заправке

Украинский кабмин уволил главу Винницкой областной военной администрации Сергея Борзова. Об этом рассказал представитель правительства в Раде Тарас Мельничук в Telegram-канале.

«Согласовано увольнение Борзова Сергея Сергеевича с должности председателя Винницкой облгосадминистрации», — написал он.

До этого чиновник оказался в центре скандала. Он вступил в словесную перепалку с группой молодых людей на заправке. В ходе конфликта Борзов сделал телефонный звонок, через несколько минут после которого на место ЧП прибыли сотрудники военкомата. В итоге они раздали повестки всем, на кого указал мужчина.

Борзов был начальником Винницкой облгосадминистрации с июня 2020 года.

Ранее глава агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафа Найем покинул пост. По данным журналистов, мотивом для этого стало то, что его не внесли в состав участников конференции по восстановлению Украины, которую провели в Германии. По словам Найема, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль отклонил его просьбу о командировке без объяснения причин.