Главу политсовета оппозиционной партии Саакашвили задержали в Грузии

Служба госбезопасности Грузии задержали председателя политсовета оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движения» Левана Хабеишвили. Об этом сообщил первый заместитель главы СГБ Лаша Маградзе, его слова привело РИА «Новости» .

Хабеишвили задержали за обещания дать взятки правоохранителям.

«Леван Хабеишвили в публичном пространстве на телевидении и в социальных сетях распространял призывы и обещал взятку сотрудникам силовых структур», — объяснил Маградзе.

Взятка предполагалась в случае, если во время акций против властей сотрудники департамента специальных заданий МВД откажутся выполнять возложенные на них обязанности или не будут использовать предусмотренные законом специальные средства.

В конце июня экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала оппозицию к единству. Она выступила на протестной акции в Тбилиси.