Главу политсовета оппозиционной партии Саакашвили задержали в Грузии
Служба госбезопасности Грузии задержали председателя политсовета оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движения» Левана Хабеишвили. Об этом сообщил первый заместитель главы СГБ Лаша Маградзе, его слова привело РИА «Новости».
Хабеишвили задержали за обещания дать взятки правоохранителям.
«Леван Хабеишвили в публичном пространстве на телевидении и в социальных сетях распространял призывы и обещал взятку сотрудникам силовых структур», — объяснил Маградзе.
Взятка предполагалась в случае, если во время акций против властей сотрудники департамента специальных заданий МВД откажутся выполнять возложенные на них обязанности или не будут использовать предусмотренные законом специальные средства.
В конце июня экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала оппозицию к единству. Она выступила на протестной акции в Тбилиси.