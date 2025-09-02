Главу Nestle отправили в отставку из-за служебного романа

Главного исполнительного директора Nestle Лорана Фрейкса отправили в отставку из-за служебного романа с подчиненной, запрещенного корпоративным кодексом. Об этом сообщила сама компания в пресс-релизе .

«Это было необходимым решением. Наши ценности и методы руководства — незыблемая основа работы компании», — заявил председатель совета директоров Пауль Бюльке.

Тем не менее он поблагодарил Фрейкса за многолетнюю работу. Теперь руководить компанией будет Филипп Навратил, член совета директоров и глава бренда Nespresso.

