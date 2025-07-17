Группа Coldplay случайно раскрыла на концерте измену главы ИТ-компании

Фронтмен группы Coldplay Крис Мартин случайно раскрыл измену главы ИТ-компании Astronomer Энди Байрона прямо на концерте в Бостоне. Пара попала на видео на экране «камеры поцелуев», сообщила газета The Sun .

Гендиректора запечатлели в объятиях руководителя HR-отдела компании Кристин Кабот. После этого Байрон сразу же отошел от спутницы и попытался скрыться за стойкой. Женщина стала прикрывать лицо руками.

Крис Мартин, в свою очередь, сказал, что «или у них роман, или они очень стеснительные».

Энди Байрон возглавил Astronomer в июле 2023 года. Он женат на Меган Керриган Байрон, пара воспитывает двух детей. Кабот занимает должность директора по персоналу. По словам женщины, она умеет выстраивать доверительные отношения с сотрудниками на всех уровнях.

Видео с выступления Coldplay в Бостоне быстро завирусилось в соцсетях. Некоторые комментаторы написали, что концерт — самое худшее место для секретного романа.

Ранее испанскую королеву Летицию обвинили в измене с бывшим мужем своей сестры Джейми Дель Бурго. Бизнесмен признался в интимной связи с Летицией, когда та была замужем.