Швейцарская народная партия (UDC) призвала главу Министерства обороны страны Виолу Амхерд уйти в отставку. Причиной стала неудовлетворительная политика в области безопасности, проводимая под ее руководством, сообщило РИА «Новости» .

«Тот факт, что Швейцария больше не может обеспечивать свою внутреннюю и внешнюю безопасность, это последствие политических заблуждений и неправильного подбора кадров… Госпожа Амхерд предпочитает заниматься вопросами пола в армии вместо экипирования армии», — сказали в партии.

Партию возмутило и то, что она отправляет Украине оружие, которое было заказано для Швейцарии. Они призвали, чтобы Амхерд оставила свою должность.

В UDC обратили внимание на то, что Амхерд способствовала укреплению связей Швейцарии с НАТО, что может привести к вовлечению страны в международные конфликты и отходу от ее традиционной политики нейтралитета.

Ранее МИД Швейцарии подтвердил готовность организовать встречу президента России Владимира Путина и избранного лидера США Дональда Трампа. В министерстве напомнили, что после саммита в Бюргенштоке Швейцария неоднократно выражала готовность поддерживать любые дипломатические усилия, направленные на установление мира, как Украине, так и России, а также США.