Главу МИД Венгрии заметили на пробежке по Воробьевым горам
Глава глава МИД Венгрии Петер Сийярто устроил пробежку в районе Воробьевых гор в Москве. Снимок с набережной он опубликовал в Facebook*.
На появившемся в Сети кадре венгерский чиновник запечатлен в момент утренней пробежки. Он был одет в темный спортивный костюм, шапку и желтые кроссовки.
«Набираюсь сил», — подписал фотографию Сийярто.
Журналисты отметили, что зарубежный политик во время предыдущих визитов в столицу России публиковал снимки с тренировок на Воробьевской набережной. Недалеко от нее расположено посольство Венгрии в Москве.
По данным агентства Bloomberg, с начала специальной военной операции министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии уже в 13-й раз приезжает в Москву. Сам политик назвал визиты рабочими и обозначил их главную цель — обсуждение путей урегулирования конфликта на Украине.
В Евросоюзе поездки Сийярто и премьера Венгрии Виктора Орбана вызвали недовольство. В частности, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что представители ее ведомства не будут ездить на министерские встречи, организованные Венгрией.
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