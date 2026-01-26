Главу МИД Австрии раскритиковали за помощь Киеву
Kurier: в Австрии потребовали отставки главы МИД из-за финансовой помощи Украине
Генеральный секретарь FPÖ Михаэль Шнедлиц потребовал отставки главы МИД Австрии Беаты Майнль-Райзингер за предоставление финансовой помощи Украине. Об этом сообщило издание Kurier.
По его словам, со стороны Австрии на поддержку киевского режима больше нельзя отправлять ни одного евро.
«Любой, кто, несмотря на кризис, берет деньги у народа Австрии, чтобы отдать коррумпированной системе, должен уйти в отставку», — подчеркнул Шнедлиц.
Генсек Австрийской партии свободы добавил, что Украина стала бездонной пропастью, в которую неэффективное и некомпетентное правительство безрассудно вливает миллиарды.
Ранее стало известно, что лидеры государств ЕС получили от руководства сообщества секретный документ с требованием Украины предоставить ей 1,5 триллиона долларов в течение 10 лет. Венгерский премьер Виктор Орбан заявлял о шоке среди коллег от такой новости.