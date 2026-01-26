Генеральный секретарь FPÖ Михаэль Шнедлиц потребовал отставки главы МИД Австрии Беаты Майнль-Райзингер за предоставление финансовой помощи Украине. Об этом сообщило издание Kurier .

По его словам, со стороны Австрии на поддержку киевского режима больше нельзя отправлять ни одного евро.

«Любой, кто, несмотря на кризис, берет деньги у народа Австрии, чтобы отдать коррумпированной системе, должен уйти в отставку», — подчеркнул Шнедлиц.

Генсек Австрийской партии свободы добавил, что Украина стала бездонной пропастью, в которую неэффективное и некомпетентное правительство безрассудно вливает миллиарды.

Ранее стало известно, что лидеры государств ЕС получили от руководства сообщества секретный документ с требованием Украины предоставить ей 1,5 триллиона долларов в течение 10 лет. Венгерский премьер Виктор Орбан заявлял о шоке среди коллег от такой новости.