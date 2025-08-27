Главу МАГАТЭ Гросси взяли под круглосуточную охрану из-за угроз Ирана

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси с конца июня находится под круглосуточной усиленной охраной. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

По информации издания, к главе агентства приставили бойцов элитного спецназа «Кобра», после того как разведка Австрии получила сведения об угрозе со стороны связанных с Ираном лиц.

Угроза возникла, когда Иран раскритиковал МАГАТЭ за то, что организация не стала осуждать удары Израиля и США по иранским ядерным объектам.

Представитель МАГАТЭ Фредрик Даль подтвердил данные о привлечении спецназа, однако не стал утверждать, что угроза исходит именно с иранской стороны.

«Мы не можем сказать, откуда конкретно исходила угроза», — сказал он.

Ранее стало известно, что в конце сентября Гросси может посетить Россию. Представители госкорпорации «Росатом» пригласили гендиректора агентства на атомный саммит.