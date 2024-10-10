Главу Gotbit Андрюнина арестовали по запросу США в Португалии

В Португалии задержали главу криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit Алексея Андрюнина, имеющего российское и португальское гражданство, якобы за отмывание денег. Об этом говорится в заявлении Минюста США .

Россиянина задержали в рамках обвинений американского Минюста против криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit и еще трех компаний — ZM Quant, CLS Global и MyTrade. Их подозревают в манипулировании рынком и «незаконной торговле» в индустрии криптовалют.

«Алексей Андрюнин, 26 лет, из России и Португалии, был генеральным директором и основателем Gotbit. Андрюнин был арестован 8 октября 2024 года в Португалии и ожидает экстрадиции», — говорится в заявлении.

Также обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью совершения рыночных манипуляций, связанных с криптовалютой, предъявили еще двум россиянам — директору по созданию рынка Gotbit Федору Кедрову и директору по продажам Gotbit Кави Джалили.

В ходе расследования задержания также прошли в США и Великобритании, причем четверо задержанных уже признали вину.

В начале осени суд во Флориде арестовал россиянина Дениса Постового, которого обвинили в незаконном экспорте микроэлектроники из США в Россию.