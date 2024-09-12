Главу британского МВД обокрали во время речи о разгуле воровства в стране

Главу МВД Великобритании Диану Джонсон обокрали, когда она выступала на конференции с речью о разгуле воровства в стране. У министра забрали сумочку с кошельком, сообщила газета The Financial Times .

Конференция проходила в четырехзвездочном отеле в городе Кенилворт в графстве Уорикшир.

«Джонсон выступала на конференции ассоциации суперинтендентов полиции, где предупреждала об эпидемии антисоциального поведения, воровства и магазинных краж, которую правительство лейбористов унаследовало от консерваторов», — говорится в материале.

Местная полиция уже начала расследование по факту кражи кошелька. В МВД страны подтвердили, что Джонсон обокрали, больше никаких комментариев не дали.

Ранее в Испании женщина несколько раз переехала бездомного мигранта из Алжира, укравшего у нее сумочку под угрозой ножа. Мужчина скончался в больнице от полученных травм. Полицейские нашли женщину благодаря камерам видеонаблюдения.