Главу британского МИД упрекнули во вранье за слова о Казахстане

Представитель МИД Настасьин назвал Кэмерона лицемером после слов о Казахстане

Фото: РИА «Новости»

Вранье и лицемерие привычны для западных политиков. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон не стал исключением из этого правила. С таким заявлением выступил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин.

Так он прокомментировал слова Кэмерона об «умирающих за Казахстан украинцах». Британский министр приписал эти слова своему казахстанскому коллеге в ходе общения с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым),

«Мы ориентируемся на официальную реакцию, которая последовала со стороны МИД Казахстана. Напомню, что представитель казахстанского внешнеполитического ведомства четко сказал: такого в разговоре не было, и всю ответственность за дезинформацию несет британский министр», — привел слова Настасьина ТАСС.

Представитель российского МИД добавил, что западных политиков неоднократно замечали во вранье и лицемерии.

Российские пранкеры пообщались с министром иностранных дел Великобритании на минувшей неделе. Публикации об этом разговоре появились газетах королевства. Пранкер Владимир Кузнецов не исключил, что беседа сильно ударит по рейтингам Консервативной партии на ближайших выборах в парламент.

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