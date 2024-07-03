Главу британского МИД упрекнули во вранье за слова о Казахстане

Вранье и лицемерие привычны для западных политиков. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон не стал исключением из этого правила. С таким заявлением выступил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин.

Так он прокомментировал слова Кэмерона об «умирающих за Казахстан украинцах». Британский министр приписал эти слова своему казахстанскому коллеге в ходе общения с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым),

«Мы ориентируемся на официальную реакцию, которая последовала со стороны МИД Казахстана. Напомню, что представитель казахстанского внешнеполитического ведомства четко сказал: такого в разговоре не было, и всю ответственность за дезинформацию несет британский министр», — привел слова Настасьина ТАСС.

Представитель российского МИД добавил, что западных политиков неоднократно замечали во вранье и лицемерии.

Российские пранкеры пообщались с министром иностранных дел Великобритании на минувшей неделе. Публикации об этом разговоре появились газетах королевства. Пранкер Владимир Кузнецов не исключил, что беседа сильно ударит по рейтингам Консервативной партии на ближайших выборах в парламент.