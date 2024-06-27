Блогер Кузнецов: пранк над Кэмероном негативно отразится на рейтинге Консервативной партии на выборах

Российские пранкеры записали разговор с главой МИД Британии Дэвидом Кэмероном, где он рассказал, что Украина не получит приглашение в НАТО на июльском саммите альянса. Это негативно отразится на рейтинге Консервативной партии на грядущих в Британии выборах, сообщил блогер Вован (Владимир Кузнецов) в беседе со «Звездой».

По его словам, пранк уже стали цитировать некоторые британские СМИ, в первую очередь лейбористские. Кэмерон заявляет, что все раскусил еще во время разговора, однако это не так. Он просто пытается сохранить лицо.

Отмечается, что Кэмерон после разговора также дал пранкерам свой личный номер телефона.