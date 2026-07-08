Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью швейцарскому журналисту Роджеру Кеппелю заявила, что Европа лишила себя возможности слышать альтернативную точку зрения, передает RT .

По ее словам, отключение вещания RT и других «разумных голосов» позволило европейским лидерам легко убедить население в мнимой российской угрозе ради собственной популярности перед выборами

«Поскольку Европа отключила все разумные голоса... она больше не может слышать разумные голоса. Она их отключила», — подчеркнула Симоньян.

Она опровергла заявления о том, что Россия якобы собирается воевать с Европой.

«Это неправда. И все разумные люди это понимают. У России нет никаких интересов в Европе. Россия никак не заинтересована в войне», — заключила главред RT.

При этом Симоньян отметила, что жителей Европы пытаются запугать сценарием, при котором после победы на Украине Россия нападет на них, однако Москва никогда не претендовала на европейские земли, добавила журналистка.