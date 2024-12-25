Главным по Ленобласти в погранслужбе Финляндии стал полковник Олли

В погранслужбе Финляндии сменился главный по Ленинградской области. Им стал полковник Яакко Олли, сообщил сайт 47news .

C 1 января Олли начнет исполнять обязанности командующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии. В сфере деятельности юго-восточной погранслужбы Суоми находится сухопутная граница с Ленобластью.

Речь идет о МАПП «Ваалимаа — Торфяновка», «Иматра — Светогорск», «Нуйямаа — Брусничное», железнодорожный переход «Вайниккала — Бусловская» и часть границы с Республикой Карелия.

Олли служил в северных регионах Финляндии: Кайнуу и Лапландии. До него за участок с Ленобластью отвечал Мика Ритконен — его повысили.

Ранее жители Финляндии вышли на митинг в поддержку открытия границ с Россией. Демонстранты потребовали запуска пассажирских перевозок через восточную границу в кратчайшие сроки.