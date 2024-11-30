«Главный ударный кулак морских сил». Военные корабли НАТО прибыли в Эстонию

Шесть кораблей НАТО прибыли в эстонскую столицу

Шесть кораблей 1-й постоянной военно-морской группы НАТО прибыли в Таллин. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR .

Визит военных кораблей Североатлантического альянса начался еще в пятницу, 29 ноября. Первым в Старом порту Таллинна ошвартовался британский фрегат HMS Iron Duke.

Утром следующего дня в тот же порт прибыли остальные корабли: французский фрегат FS Auvergne, нидерландский фрегат HNLMS Van Amstel, бельгийский фрегат BNS Louise-Marie, патрульный корабль FS Commandant Blaison и флагман группы норвежский штабной корабль HNoMS Maud.

Коммодор Иво Вярк, главком эстонских военно-морских сил, назвал первую постоянную военно-морскую группу НАТО «главным ударным кулаком морских сил альянса».

Корабли той же группы заходили в Эстонию и в апреле 2023 года. Они приняли участие в военно-морских учениях.

Ранее флаг России появился в небе над страной НАТО. Небо раскрасили французские пилоты.