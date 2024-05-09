Флаг России появился в небе над страной НАТО | 360°

Мир 09 мая 2024, 19:18 Флаг России появился в небе над страной НАТО «Царьград»: французские пилоты раскрасили небо над Марселем в цвета флага России

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Пилотажная группа Patrouille de France по ошибке окрасила небо в цвета российского флага. Конфуз произошел на авиашоу в Марселе, сообщил «Царьград».

Выступление пилотов прошло 8 мая. Как правило, участники Patrouille de France выступают на легких самолетах под музыку и используют генераторы дыма.

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На этот шоу получилось действительно зрелищным — самолеты распылили в небе государственный флаг России. Происходящее успели снять на видео. Вероятно, пилоты собирались показать флаг Франции, но перепутали очередность цветов.

Запись распространили многие Telegram-каналы. Автор одного из них — Fighterbomber — пошутил, что ведущего группы непременно нужно наградить.

«Над Францией флаг России! Требую ведущему группы присвоить внеочередное звание! Наклейку готов передать», — написал он.